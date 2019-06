Queen gruwelt: paleis geteisterd door ratten

De Queen zou gruwelen van de beesten, die het hele paleis lijken over te nemen en maar moeilijk te bestrijden zijn, al is de bestrijdingsdienst natuurlijk direct gebeld. Maar het blijkt niet alleen op het paleis een ware plaag te zijn, zo vertelt een insider in The Sun. „Muizen en ratten zijn een toenemend probleem in de hoofdstad, vooral in erg oude gebouwen.” De woning van koningin Elizabeth dateert uit 1703.

Het zou vooral het personeel zijn dat onderin de gebouwen werkt, dat al niet meer opkijkt van wat rennende muisjes door de gangen. „Er kan niet veel aan worden gedaan. De bestrijdingsdienst heeft gif neergelegd en onderzoekt het verder.”

Toch is er nog wel een bijzondere maatregel genomen. „Het personeel en vooral de medewerkers van de keuken, hebben een basistraining gekregen in hoe ze kunnen voorkomen dat de beetsen zich verder verspreiden. Natuurlijk is hygiëne prioriteit, maar er zijn ook simpele tips als het sluiten van de keukenkastjes en alle kruimels en etensrestjes wegvegen.”

Verhuisd

Een paar kilometer verderop staat het peperdure huis van actrice Joan Collins, dat eveneens met de rattenplaag te kampen heeft. Voortdurende bouwwerken in haar wijk zouden bijdragen aan het probleem. Overlast had zij er voorlopig niet van; vanwege de bouwwerken verhuisde ze tijdelijk naar vijfsterrenhotel Claridge’s.

Vorig jaar kwam werd nog bekend dat Engeland bedreigd werd door een superrat-invasie, omdat een zeldzame mutant van een knaagdier - die zo groot kan worden als een kat - in opkomst was. Een woordvoerder van de Britse Pest Control Association erkende dat deze knaagdieren steeds meer immuun worden voor de bestrijdingsmiddelen die tegen hen gebruikt worden.