Duncan Laurence geen haast met trouwen: ’De trouwdag komt wanneer het komt’

„We wachten gewoon tot het iets rustiger is en wanneer dat is, zien we wel”, zegt Duncan tegen het ANP. „We hebben elkaar. Ik ben elke dag hartstikke gelukkig en de trouwdag komt wanneer het komt. We weten in ieder geval dat we gaan trouwen.”

Vlak na zijn winst op het Songfestival besloten Duncan en zijn ex-vriend Gerco een punt achter hun relatie te zetten. Kort daarna kwam Jordan om de hoek kijken. Duncan maakte begin oktober bekend dat Jordan hem ten huwelijk heeft gevraagd. Net als veel fans was hij zelf ook verrast, zegt hij. „Ik had er wel op gehoopt natuurlijk. Het is zo fijn dat je het leven letterlijk met elkaar kunt delen en dat je dat ook naar elkaar uitspreekt en beloofd.”

Duncan en de Amerikaanse Jordan, die werkt als songwriter, leerden elkaar kennen in Los Angeles. De vonk sloeg over toen ze samen aan de slag gingen in de studio. „We hebben ontzettend veel geschreven”, zegt Duncan. En ook in coronatijd bleven de twee doorwerken aan Duncans debuutalbum, dat vrijdag uitkomt, maar ook aan ’toekomstige dingen’.

„Het was ontzettend fijn en bijzonder om iemand zo goed te leren kennen door middel van het schrijven van songs”, zegt hij. „We zijn inmiddels verslaafd aan het schrijven van liedjes. Elke dag komt er wel een liedje uit. Het is zo fijn om een droom te kunnen delen met iemand waar je ook nog eens smoorverliefd op ben. Het klikt gewoon hartstikke goed. Ja, ik ben hartstikke gelukkig.”