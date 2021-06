BBC-coryfee Nick Grimshaw verlaat Britse Radio 1

„Het was mijn kinderdroom om voor Radio 1 te werken en ik prijs mezelf zo gelukkig dat ik die droom heb kunnen waarmaken”, schrijft hij. „Maar ik heb de laatste maanden nagedacht over mijn toekomst. En het is tijd om door te gaan naar iets nieuws.” Wat dat ’nieuws’ is, laat hij in het midden.

BBC meldt dat zijn laatste uitzending op 12 augustus zal zijn.

Grimshaw, die liefkozend Grimmy wordt genoemd, presenteerde jarenlang de ochtendshow op BBC Radio 1 en verhuisde een paar jaar geleden naar de middag. Ook zat hij enige tijd in de jury van de Britse versie van The X-Factor.