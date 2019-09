Luv’ annuleert optredens wegens burn-out José Hoebee

Op Facebook legt José (65) uit wat haar heeft doen besluiten gas terug te nemen. „Na lang overleg heb ik besloten wat duidelijkheid te geven over wat er met mij aan de hand is. Zoals jullie misschien weten, is mijn man (Will Hoebee, red.) zeven jaar geleden overleden. Ik heb me altijd stoer gehouden, want ik houd er niet van om anderen lastig te vallen met mijn ellende.”

De dood van haar beste vriendin Nelleke en beste vriend Ad, een aantal jaren later, was voor de zangeres de spreekwoordelijke druppel. „Het stoer houden is me blijkbaar opgebroken. Maar ik wilde doorgaan. Het is veel te leuk, de optredens met de meiden voor een nog steeds enthousiast publiek. Totdat ik me steeds slechter ging voelen en het dus ook fout ging.”

José zegt er alles aan te doen om van haar burn-out, zoals ze het zelf noemt, te genezen. „Helaas houdt dat in dat ik onze optredens even on hold moet zetten, vooral omdat ik rust moet houden. Ik wil wát ik doe, góed doen. En dat lukt nu even niet. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en ik doe er álles aan om weer zo snel mogelijk fit op het podium te staan. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en de steun die ik heb gekregen heb. Het sleept me er doorheen.”