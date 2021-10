Zieke Linda Hakeboom na Televizier-Gala vier dagen op bed

Toen ze de Televizier-Ster in ontvangst nam, kreeg de zichtbaar geëmotioneerde Hakeboom een staande ovatie. Maar daar kreeg ze niet zoveel van mee. „Ik was zo overrompeld en hoorde een enorm applaus. Alles wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt kwam er even uit.”

De filmmaker legde voor LINDA.nl ruim een jaar lang haar leven met borstkanker vast en hield haar volgers zo op de hoogte van haar ziekteproces. Ze hoopt dat ze met haar onlineserie Linda’s Kankerverhaal iets heeft gemaakt dat kan helpen het taboe van ziek zijn te doorbreken. „Een generatie geleden werd mijn ziekte nog K genoemd. Nu langzaam maar zeker is het meer out in the open.”