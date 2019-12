Wendy van Dijk reageert op ’rel’

„Wat ik opmerkelijk vind, en dat is het enige wat ik erover wil zeggen, is dat ik dit stuk al gebracht heb. Dit jaar, in januari. Dit stuk heeft al in mijn blad gestaan, minder vet aangezet, maar ik snap niet zo goed waarom dit naar boven wordt gehaald. Dit is eigenlijk oud nieuws”, aldus Wendy tegenover RTL Boulevard.

Naar aanleiding van alle commotie liet Chantal Janzen zaterdag via Instagram al weten dat de geïnterviewde een naamgenoot is en dat er geen sprake is van een soort van ’terugpakactie’. „Volgers schreven dat ’t goed was dat ik haar ‘terug had gepakt’ na haar twitteractie. ONZIN. Ik heb nooit de behoefte gehad om een tegenactie te ondernemen, zulke dingen kunnen gebeuren omdat BN’ers ook net mensen zijn”, schreef Chantal op Instagram.