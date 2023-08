Louisa: ’Iedereen zal zich mij herinneren’

In Louisa & Rowan: Op De Camping gaat het bekende TLC-transgenderkoppel stage lopen op een kampeerterrein in La douce France. Het is de eerste reeks die Louisa Janssen (38) voor de zender maakte na het overlijden van haar jongere broer Jan. „Hij had hier graag bij willen zijn. ’Ik ga mee’, ik hóór het hem zo zeggen.”

Louisa, hier met haar man Rowan: ,,TLC blijft de basis.’’ Ⓒ TLC