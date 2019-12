Leuke kerstvakantie-uitjes

Actie op het fort

Herwijnen,

21 dec. t/m 5 jan.

Op het interactieve forteiland GeoFort kun je deze hele kerstvakantie van alles beleven en doen.

Maak bijvoorbeeld sneeuw in het GeoLab of verken het eiland tijdens de spannende Minecraftspeurtocht. Kijk met het hele gezin de leukste familiefilms in de winterbioscoop of ga op reis door het heelal met de Sterrentocht. Laat vulkanen uitbarsten in de interactieve zandbak. Reis meer dan 5.000 km diep de aarde in met Expedition Earth en ga de uitdaging aan om de allerhoogste toren te bouwen op de aardbevingstafel.

Al die interactieve avonturen maken natuurlijk dorstig en hongerig en ook daaraan is gedacht. Op het gezellige winterterras kun je namelijk genieten van een heerlijke warme chocomel of zelf flinke marshmallows boven het kampvuur roosteren. Er is gedurende twee weken in ieder geval genoeg te beleven voor de hele familie.

Info: geofort.nl

Ⓒ Foto Hans Withoos

Dansend het jaar uit

Arnhem, 26-28 december

Apeldoorn, 29 december

Duizelingwekkende dans. Energiek ensemblewerk. Glitter glamour. Sacrale sferen. Dat alles vormt de rode draad van het Kerstgala 2019 van balletgezelschap Introdans. Het complete Introdans-tableau danst exclusief in Arnhem en Apeldoorn een programma, dat speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld. Dit jaar is er, naast de publieksfavorieten, ook een voor het gezelschap nieuw ballet: Miserere Nobis van de Amerikaanse choreograaf Jennifer Muller.

De balletten, variërend van een spetterende solo tot grotesk groepswerk, vragen het uiterste van de dansers. Het programma bestaat uit maar liefst negen balletten met onder andere werk van Hans van Manen, Cayetano Soto, Sidi Larbi Cherkaoui en Robert Battle. Met als slotstuk de publieksfavoriet van vorig seizoen: Rossini Cards van Mauro Bigonzetti. Mooier kun je het jaar niet uitdansen.

Info: introdans.nl

Ultieme winterbeleving

Amsterdam

21 december 2019

t/m 5 januari 2020

Wie in deze tijd snakt naar het gezellige wintergevoel, kan zijn hart ophalen in het Amsterdamse Winterparadijs. Met een prachtig verlichte binnen- en buitenschaatsbaan, een mega reuzenrad, een tubebaan met echte sneeuw en een langlaufparcours tussen de kerstbomen is het in en om de RAI de komende twee weken hartje winter.

Voor jong en oud en er in de winterwonderland genoeg te doen. Hou een sneeuwballengevecht, speel een potje curlen, geniet in de Christmas cinema van de nostalgische kerstklassiekers of neem een afzakkertje in de après-ski-hut.

Lil Kleine geeft morgen een openingsconcert. Verder treedt Xander de Buisonjé in de avond op. Onder het genot van een hapje en een drankje -de meest populaire horecazaken van de stad staan met hun pop-up restaurants op dit evenement – wordt het een waar winterfeest.

’FloriS’ herleeft op het Slot

Slot Loevestein,

22 december - 5 januari

De populaire kinderserie Floris werd vijftig jaar geleden deels opgenomen op Slot Loevestein in het plaatsje Poederoijen. De avonturen van de koene ridder herleven deze kerstvakantie, met een Floris-tentoonstelling en demonstraties van ridders, jonkvrouwen en andere figuren, die het leven uit de Middeleeuwen live naspelen in en rondom het kasteel.

Komende zondag wordt de expositie - met middeleeuwse replica’s, harnassen, zwaarden en kleding - geopend door Gerard Soeteman, schrijver van de serie Floris, en Jaap Kooimans, schrijver van het boek Floris. Zij worden bijgestaan door Floris, Sindala, Lange Pier en vele andere TV-helden en schurken uit de serie. Theatergroep House of Wax heeft inmiddels scènes uit de serie, vechtpartijen, dansen en oude ambachten ingestudeerd. Op 4 en 5 januari keren de acteurs nog eens terug.

Professionele gidsen vertellen deze vakantie dagelijks over de geschiedenis van Loevestein, de tijdelijke tentoonstelling en Hugo de Groot, die uit dit slot ontsnapte in een boekenkist. Je kunt dagelijks de TV-serie Floris kijken op de zolder van het kasteel.

Voor een compleet overzicht van het programma kijk je op de website van Slot Loevestein: slotloevestein.nl