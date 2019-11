OG3NE verovert titel in finale Dance Dance Dance

OG3NE danste in de slotuitzending onder meer op de muziek van Lady Gaga, Jennifer Lopez, Rag’n’Bone Man en Britney Spears. „Jullie gaan aan één stuk door. Er is geen enkel moment geweest waarvan ik dacht: ’oké, nu is het saai. Nee. Het is precies wat het moet zijn”, aldus jurylid Timor Steffens na de finaledans van de drie zussen samen.

De deelnemers dansen niet alleen voor zichzelf en het publiek, maar ook voor een door henzelf gekozen goed doel. OG3NE won 100.000 euro voor het Longfonds, Vinchenzo en Nochtli krijgen voor hun tweede plek 50.000 euro en doneren dit aan het KWF.

Dance Dance Dance begon eind september met vier duo’s en - voor het eerst - een trio. Eerder vielen Susan Visser en Thomas Cammaert, Danny de Munk en zijn dochter Bo en Sharon Doorson en Géza Weisz af.