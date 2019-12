Arjen Lubach neemt het op tegen Area51-vlogger

De Telegraaf is zelfs twee keer genomineerd: in de categorieën Beste Nieuws Video (Mobicep pakt lachgaskoning Deniz aan) en Beste Beauty & Lifestyle Video (Fillers of Filters).

De eerste genomineerde video is speciaal gemaakt voor het YouTube-kanaal van De Telegraaf. Hierin interviewt presentator Jeroen Holtrop op eigen wijze Deniz Üresin, die bekend staat als de 'lachgaskoning' van Amsterdam. In de video schuift hij aan in de Telegraaf-studio om te praten over de boete van 2 ton die zijn bedrijf Ufogas van de gemeente heeft gekregen. De video heeft uiteindelijk meer dan 800.000 kijkers gekregen. De concurrentie is echter sterk: de video moet het opnemen tegen Zondag Met Lubach en Area 51-vlogger Govert Sweep.

In de categorie Beste Beauty & Lifestyle Video is De Telegraaf genomineerd met Fillers of Filters. In deze serie wordt in de huidige selfiemaatschappij onderzocht hoe belangrijk schoonheid is.

Elke categorie bevat drie kanshebbers en het is uiteindelijk een vakjury die de winnaars bepaalt. Andere kanshebbers op een award zijn onder andere Kalvijn met Gekkenwerk (Beste Creator Video) en Tim Hofman met #BOOS (Beste Online Serie). De awardshow vindt plaats op 16 december.