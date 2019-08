Hugh Laurie speelt minister in BBC-thriller

De House-acteur vertolkt in Roadkill de rol van politicus Peter Laurence. De vierdelige serie onderzoekt de relatie tussen persoonlijke moraal en politieke macht. David Hare, die het script schreef voor films als The Hours en The Reader en de serie Collateral, tekende voor het scenario.

„Ik werkte voor het eerst samen met Hugh Laurie in 1987 toen hij een koerswijziging maakte van komiek naar een indrukwekkende acteur. Ik kan niet wachten om hem de fictieve toekomst van de conservatieve partij in Roadkill te zien belichamen”, aldus Hare.

Roadkill wordt uitgezonden op BBC One, wanneer is nog onbekend.