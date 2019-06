Acteur Dennis Quaid (65) gevallen voor model (26)

Het is niet de eerste keer dat Dennis valt voor een veel jongere dame. Twee jaar geleden had de Amerikaan het al gezellig met het inmiddels 31-jarige model Santa Auzina. Zijn huidige liefje is een groot leeftijdsverschil ook niet vreemd. Laura was eerder samen met Entourage-acteur Jeremy Piven (53).

Dennis is sinds vorig jaar, na een huwelijk van zestien jaar, officieel gescheiden van zijn derde vrouw Kimberly Buffington. Eerder was hij getrouwd met actrices Meg Ryan en P.J. Soles. Met Meg heeft hij een 27-jarige zoon en met Kimberly kreeg hij een tweeling, die nu elf is.