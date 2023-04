ABBA rouwt om overleden gitarist Lasse Wellander (70): ’Dierbare vriend’

„Lasse was een dierbare vriend, een leuke vent en een geweldige gitarist”, schrijven Anni-Frid, Benny, Björn en Agnetha in een verklaring op sociale media. „Het belang van zijn creatieve inbreng in de opnamestudio en zijn rock-sologitaarwerk op het podium was enorm. We rouwen om zijn tragische en voortijdige dood en herinneren de vriendelijke woorden, het gevoel voor humor, het lachende gezicht en de muzikale schittering van de man die zo’n integrale rol speelde in het verhaal van ABBA.”

Behalve aan de muziek van ABBA werkte Wellander ook mee aan de soundtrack van de twee Mamma Mia-films. Hij speelde ook een rol bij het maken van het album Voyage van Abba, dat in 2021 verscheen. Wellander is 70 jaar geworden.