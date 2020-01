Tom Hanks geëmotioneerd na ontvangst oeuvre-Globe

Tom Hanks Ⓒ Hollandse Hoogte

Tom Hanks was zichtbaar geroerd toen hij de prestigieuze Cecil B. DeMille-prijs voor zijn complete oeuvre in ontvangst mocht nemen tijdens de uitreiking van de Golden Globes. De 63-jarige acteur had moeite om zijn tranen binnen te houden toen hij zich in zijn dankwoord richtte tot zijn familie.