Op jacht naar de beste pose: Sylvie, Heidi of J.Lo?

Model Heidi Klum kan zelf ook aardig overweg met een camera. Ⓒ Instagram

Waar een ’normaal’ gezin zijn vakantie doorbrengt in een tent, een bungalow of een hotel doen de gefortuneerde wereldsterren dat net even anders. Om een beetje mee te doen, huur je een jacht – credo: hoe groter, hoe beter –, laat je je – uiteraard in bikini – zo sexy mogelijk vastleggen op de gevoelige plaat om dat vervolgens te delen met je volgers.