Red Hot Chili Peppers zijn afsluiter Pinkpop

Ook onder meer Queens of the Stone Age, Machine Gun Kelly, The Script, The Black Keys en OneRepublic zijn aan de line-up toegevoegd. Nieuwe Nederlandse namen zijn Frenna en DI-RECT. De komst van onder meer The War On Drugs, Nielson, Rondé en The Lumineers werd eerder op dinsdag al bekendgemaakt.

Eerder werd aangekondigd dat P!nk de afsluiter is van de eerste dag, op 16 juni. Robbie Williams sluit een dag later af. De reguliere kaartverkoop begint zaterdagochtend.