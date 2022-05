Mick Jagger: ’Ik was veel androgyner dan Harry Styles’

Jagger benadrukt dat hij niets tegen Styles heeft, maar kan er maar niet over uit dat hij de laatste tijd geregeld in een zucht met zijn vijftig jaar jongere vakgenoot wordt genoemd. „Ik vind Harry leuk, we hebben een moeiteloze relatie”, vertelt de 78-jarige aan The Sunday Times. „Maar ik bedoel, ik droeg vroeger veel meer oogmake-up dan hij. Ik was veel androgyner.”

Ook op andere vlakken ziet Jagger geen gelijkenis. „Hij heeft ook niet dezelfde stem als ik en beweegt zich op het podium niet als ik. Hij heeft alleen een vage gelijkenis met mijn jongere zelf. En dat is prima, daar kan hij niets aan doen.”