Olivier ’Dutch Giant’ Richters wordt het gezicht van Fairtrade

In een spotje staat Richters in een boksring tegenover een arme katoenboer. De acteur symboliseert volgens Fairtrade Nederland de machtige textielindustrie die de katoenboeren geen eerlijk gevecht gunt.

„In deze gekke tijd zijn mensen zich ervan bewust dat het coronavirus ons allen raakt en dat we extra zuinig moeten zijn op elkaar en de aarde die we delen”, laat de organisatie in een verklaring weten. „Zeker in de textielindustrie heeft covid grote impact voor boeren en arbeiders. Duurzame keuzes kunnen echt een verschil maken.”

Richters is binnenkort te zien in grote actiefilms als Black Widow en The Kingsman 3. Het is onduidelijk wanneer de films te zien zijn; door de coronacrisis zijn veel grote titels zeker tot begin 2021 uitgesteld.