Coen en Sander vieren radiojubileum met langste middagshow

Binnenkort maken Coen en Sander meer bekend over de invulling van de feestelijke uitzending. Deze zal om 12.00 uur starten en doorgaan tot 19.00 uur. De show is ook integraal te volgen via TV 538.

De twee dj’s begonnen zestien jaar geleden in 2004 met een programma op de vrijdagavond. De show groeide later uit tot één van de bekendste en populairste middagshows op de Nederlandse radio. Sinds augustus 2015 presenteren Coen en Sander iedere maandag tot en met donderdag De Coen en Sander Show op Radio 538.