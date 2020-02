KIRK DOUGLAS, de eeuwige SPARTACUS

Hollywood heeft afscheid genomen van legende Kirk Douglas. De steracteur werd maar liefst 103. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zijn er maar weinigen gegeven om 103 jaar oud te worden. KIRK DOUGLAS was een van hen en leefde bovendien lange tijd in uitstekende conditie. Woensdagnacht kwam er een einde aan het turbulente leven van de eeuwige Spartacus, die ook in het echte leven een ware held bleek te zijn.