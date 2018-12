RTL zakt weg met herhaling Story Of My Life

Terwijl er nog een niet uitgezonden aflevering met Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko op de plank ligt, koos de programmaleiding voor een herhaling van de pilot met Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau. Die trok vorig jaar nog 1,1 miljoen kijkers.

De afgelopen weken moest The Story Of My Life het steeds afleggen tegen de concurrentie met Steenrijk, straatarm op SBS6 en Tussen kunst en kitsch op NPO 1. Beide programma's waren woensdag ook weer in trek. Op de SBS-realityserie stemden 889.000 mensen af en Tussen kunst en kitsch was na het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen) het best bekeken programma van de dag met 1,6 miljoen kijkers.