Ruud en Olcay zijn ’voorzichtig weer aan het daten’

Na afloop van de uitzending zijn de twee nog wat gaan drinken. „Dat was heel gezellig”, laat Olcay weten aan RTL Boulevard. Wel benadrukt ze dat ze het erg rustig aan doen.

Het koppel ging in juni na vier maanden alweer uit elkaar omdat de presentatrice het moeilijk had met het plotselinge overlijden van haar ex. Wel bleven ze vrienden en zei Ruud onlangs nog in een interview dat hij zich erg veilig bij haar voelde. Ook wilde de dj toen niet zeggen wat hun huidige relatiestatus was. „Ik denk dat wij iets voor elkaar zijn waar we de woorden nog niet voor hebben gevonden.”

Ruud en Olcay waren eerder vier maanden een stel Ⓒ Instagram