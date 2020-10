Vader Britney Spears: ’Ze heeft het recht gehoord te worden’

Ingham liet in een eerdere zitting in de langlopende strijd rond de zeggenschap over Britney weten dat de zangeres niet meer wilde optreden. De rechter liet hem weten dat hij daar een getekend statement van Britney zelf over wilde zien, maar de advocaat meende dat zij niet het mentale vermogen heeft dat te doen. Hij vergeleek haar in zijn met iemand die in coma ligt, omdat advocaten het woord mogen voeren namens die patiënten.

In nieuwe rechtbankpapieren die in handen zijn van TMZ maakt Jamie Spears bezwaar tegen die vergelijking. Hij benadrukt dat het feit dat zijn dochter nu al twaalf jaar onder wettelijk gezag staat, nog niet betekent dat zij geen spreekrecht heeft. Zo kan ze gewoon stemmen en heeft ze al meerdere verklaringen in de rechtbank afgelegd, aldus haar pa. Hij vraagt de rechter om een oordeel in de zaak, omdat hij niet wil dat Ingham de enige is die namens zijn dochter spreekt. Britney, zo stelt haar vader, heeft het recht om zelf gehoord te worden in de rechtbank.