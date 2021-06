Kourtney Kardashian: breuk met Scott komt door realityserie

Dat vertelt ze in een trailer van de speciale reünie-aflevering van Keeping up with the Kardashians. De oudste zus van Kim Kardashian had veertien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott, die zowel begon als eindigde tijdens de looptijd van de realityshow. „Als we onze relatie niet hadden hoeven delen met de rest van de wereld, was het misschien anders gelopen”, zegt Kourtney.

In de tweedelige special is Kourtney te gast, samen met haar ex-man Scott, met wie ze drie kinderen heeft. Haar moeder Kris en zussen Kim, Khloe, Kendall en Kylie doen ook mee. De familie houdt na dit jaar na twintig seizoenen op met de succesvolle realityserie en blikt terug op veertien jaar televisie maken.

In de special wijt Kourtney de scheiding in 2015 deels aan de camera’s die alle ruzies tussen de twee vastlegden. Daarop reageert haar zus Kim geschrokken. „Weet je dat zeker? Ik denk dat zijn verslavingsprobleem ook de laatste druppel was.” Dat geeft Scott ook toe. „Ik was vrij onverantwoordelijk in die periode”, aldus haar ex-man, die voor en na de scheiding geregeld moest afkicken.

Inmiddels hebben de twee allebei een nieuwe liefde in hun leven. Kourtney heeft een relatie met de Blink 182-drummer Travis Barker en Scott heeft een relatie met het 19-jarige model Amelia Gray Hamlin.