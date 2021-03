’Synchronic’: Springplank voor tijdsprong

Entertainment

Nick Jonas wil Bruce Springsteen spelen in film

Nick Jonas droomt ervan om ooit de rol van zanger Bruce Springsteen te spelen in een film. Dat zei hij in een interview voor Apple Music. „Omdat ik ben opgegroeid in New Jersey heeft Springsteen natuurlijk een speciale plek in mijn hart. Het is daarom een droom van mij om hem op een dag te mogen spe...