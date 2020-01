Dit is de reactie van Meghans vader én beste vriendin op #Megxit

Meghans vader, Thomas Markle, zegt dat hij ’teleurgesteld’ is over het besluit van zijn dochter en haar echtgenoot prins Harry. In een verklaring aan Us Weekly laat hij donderdag weten: „Ik zeg alleen maar dat ik teleurgesteld ben.”

„A strong woman looks a challenge in the eye and gives it a wink”, met deze woorden steekt Jessica Mulroney haar beste vriendin Meghan een hart onder de riem op Instagram. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat iemand met vol vertrouwen een nieuwe uitdaging tegemoet gaat.

