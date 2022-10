Paris Hilton: ’Ik ben als tiener seksueel misbruikt op kostschool’

„Zeer laat in de nacht - het moet 3 à 4 uur geweest zijn - namen ze mij en enkele andere meisjes mee naar een kamer en deden ze medische onderzoeken”, zo getuigt Hilton over haar periode aan de Provo Canyon School in de Amerikaanse staat Utah. „Maar er was geen dokter aanwezig, gewoon enkele personeelsleden van de school. Ze lieten ons op tafel liggen en staken hun vingers in ons. Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren, maar het waren zeker geen dokters.”

Naast het vermeende seksuele misbruik heeft Hilton - die de afgelopen jaren meermaals gevraagd heeft om de sluiting van de kostschool - ook gezegd dat ze er zowel fysiek als mentaal mishandeld werd.

Het is voor het eerst dat de 41-jarige hotelerfgename en dj over dergelijk misbruik sprak. Eerder sprak ze wel over mishandeling en opsluiting in haar YouTube-docu This Is Paris. Andere oud-leerlingen, zoals Kat von D., verhaalden toen wel over misbruik.

Samen met andere vrouwen die als tiener naar soortgelijke „behandelcentra” werden gestuurd, deelde ze nu haar ervaringen voor het opiniestuk Can you punish a child’s mental health problems away?”, ofwel Kan je de mentale problemen van een kind weg straffen?. „Het was echt eng, het is iets dat ik jarenlang heb geblokkeerd. Maar nu komt het de hele tijd terug en denk ik er weer over na. En nu, terugkijkend als volwassene, weet ik het zeker: dat was seksueel misbruik.”

Op Twitter ging Paris Hilton nog wat dieper in op haar verklaringen. „Van slaap beroofd en zwaar onder de invloed van medicijnen begreep ik niet wat er gebeurde. Ik werd gedwongen om op een tafel te gaan liggen, mijn benen te spreiden en me te laten onderwerpen aan vaginale onderzoeken. Ik huilde terwijl ze me vasthielden. Als ik nee riep, zeiden ze gewoon: hou je mond, wees stil, stop met worstelen.”