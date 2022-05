Hilaria en Alec Baldwin maken geslacht zevende (!) kind bekend

In de video geven de 63-jarige Hollywoodster, zijn 38-jarige vrouw en hun kinderen adviezen aan hun toekomstige zusje en dochter. „Ik vind het altijd heel bijzonder om erachter te komen wat het geslacht van het kindje is, maar nu wil ik het een beetje anders doen”, schrijft Hilaria onder de video. „Wat maakt onze baby geliefd ? Wat is belangrijk? Hoe wordt ze gezien?”

De familie wenst het meisje onder meer toe dat ze zich niet in een hokje moet laten stoppen, dat ze zichzelf kan zijn en dat ze zich nooit hoeft te bewijzen tegenover een ander.

Alec en Hilaria maakten in maart bekend in verwachting te zijn. Samen hebben ze al dochters Lucía (13 maanden) en Carmen Gabriela (8) en zoons Rafael Thomas (6), Leonardo Ángel Charles (5), Romeo Alejandro David (3), en Eduardo „Edu” Pao Lucas (18 maanden). In 2019 kreeg Hilaria een miskraam .