Rihanna derde rijkste artiest van Engeland

Ondanks dat ze al drie jaar lang geen nieuwe muziek heeft uitgebracht, staat Rihanna dit jaar toch op de derde plek in de Rich List van de Britse krant The Times. De zangeres uit Barbados is sinds 2018 woonachtig in Londen en is daarom opgenomen in de lijst met rijkste personen uit de muziekindustrie in het Verenigd Koninkrijk.