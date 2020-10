‘Farewell paradise’ ontsluiert familiegeheim

Waarom? En waarom vader achterbleef? Daarnaar bleef ’t lang raden, de kinderen werd nooit iets verteld. In Farewell paradise probeert de filmmaakster nu alsnog haar eigen familiegeschiedenis te ontrafelen.

Wyss doet dat zonder te oordelen, al doet ze ook geen moeite de geslagen littekens te verhullen. In opvallend openhartige gesprekken met de filmmaakster blikken zowel haar moeder, haar vader als haar drie zussen terug. Hun perspectieven verschillen, net als hun ervaringen en karakters. Soms zijn de vragen pijnlijk, dan weer de antwoorden onbarmhartig eerlijk. Zo ontstaat langzaam maar zeker een beeld van een gebroken gezin. Van stille en minder stille pijn. Van overlevingsdrang.

Met de surrealistische vertelling Winterstilte (2008) debuteerde de inmiddels al jaren in Nederland werkende Sonja Wyss als speelfilmregisseur. Het sober vormgegeven Farewell paradise is haar eerste documentaire. Pratende hoofden, nu en dan een foto of een bandopname om het gesprek een zetje te geven: daarmee doet ze ‘t.

Af en toe zakt daardoor de spanningsboog een beetje in, maar toch blijft het eindresultaat fascinerend. Want het heel persoonlijke verhaal van Farewell paradise is tegelijk universeel. Omdat het draait om de o zo menselijke zoektocht naar geluk, waarbij steevast wel wat brokken worden gemaakt. Soms ook meer, soms ook behoorlijk grote. Zoals hier.

✭✭✭✭ (4 uit 5)