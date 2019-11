KISS-tournee uitgesteld om zware griep Paul Stanley

„Vanwege een zware griep hebben de doktoren Paul Stanley geadviseerd om de komende dagen rust te houden en geen lange trip van Los Angeles naar Perth te ondernemen”, valt te lezen op de KISS-site. De tourdata in Australië en Nieuw-Zeeland zijn daarom aangepast.

Het concert op 16 november in Perth wordt nu verplaatst naar 3 december. Daarna gaat de band direct door naar Japan om zijn End Of The Road World Tour te vervolgen. Dat betekent dat het optreden in Auckland, Nieuw-Zeeland, dat in eerste instantie op 3 december gepland stond, gecanceld wordt. Wanneer dat concert ingehaald wordt is nog niet bekend.

Het eerstvolgende optreden van KISS staat gepland voor 19 november in Adelaide. De verwachting is dat de band dan wel van de partij is.