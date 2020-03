Ook Burberry maakt mondkapjes en doktersjassen

In totaal produceert het modehuis 100.000 mondkapjes voor medisch personeel in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast doneert Burberry ook een bedrag aan de universiteit van Oxford voor onderzoek naar een vaccin tegen het longvirus. Ook organisaties als de voedselbank krijgen een bedrag. „Hoewel we niet samen zijn, staan we samen”, aldus Burberry.

De modewereld wordt ook zwaar getroffen door de crisis, door onder meer de sluiting van winkels. De British Fashion Council, de overkoepelende organisatie van de Britse mode-industrie, steunt modelabels en -studenten. De organisatie maakte vrijdag bekend een noodfonds van 1 miljoen pond daarvoor op te richten.

Ondanks de zware tijd, dragen veel labels een steentje bij. Zo naait ook de staf van Christian Siriano mondkapjes en doneerden Ralph Lauren, Donatella Versace, Gucci en Giorgio Armani aan goede doelen.