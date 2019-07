Keke Palmer herkent mentor R. Kelly niet meer

Als Keke wordt gevraagd naar haar mening over de documentaire Surviving R. Kelly, waarin meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik, doet ze een boekje open over haar eigen ervaringen met de muzikant. „Het was een grote eyeopener, het was pijnlijk, verdrietig, teleurstellend en hartverscheurend”, aldus de zangeres. „Dat is namelijk niet de man met wie ik heb gewerkt. Dat is niet de ervaring die ik had. Stel je voor dat je een geweldige relatie met iemand hebt en dat je dan dit allemaal hoort. Dan denk je toch ’waarom gedroeg je je anders bij hen dan bij mij?’ Dat gevoel kreeg ik.”

Keke vindt het daarom lastig om erover te praten. „Je was vriendelijk tegen mij, maar vijandig tegen anderen en dat doet me pijn. Hoe moet ik me daarover voelen? Hoe verplaats ik mezelf nu in deze situatie? Het was erg triest. Ik denk dat iedereen die van hem hield, er nu ook zo over denkt. Dit is niet iets wat je wil horen over iemand om wie je vroeger gaf.”