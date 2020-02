Britse militairen: prins Andrew moet thuisblijven bij Trooping the Colour

De hertog van York maakte de afgelopen twee jaar deel uit van de militaire parade, waarin hij in zijn rol als kolonel van de Grenadier Guards te paard reed naast prins Charles, prins William en prinses Anne. Andrew nam de functie in 2017 over van zijn vader prins Philip, die met pensioen ging.

„Deelname van Andrew zou zeer waarschijnlijk de reputatie van de koningin en de monarchie schaden en hij heeft al genoeg problemen veroorzaakt”, zegt een van de militairen tegen de krant. Bronnen binnen het paleis zeggen dat er nog geen beslissing is genomen of Andrew wel of niet meedoet met de parade en aansluitend zijn gezicht zal laten zien tijdens de balkonscène.

Andrew ligt al enige tijd onder vuur vanwege zijn banden met de van seksueel wangedrag veroordeelde Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljardair werd vorig jaar dood aangetroffen in zijn cel, in afwachting van een nieuwe rechtszaak. Hem werd onder meer misbruik en mensenhandel met minderjarigen ten laste gelegd. Een van de slachtoffers van Epstein claimt ook gedwongen seks te hebben gehad met prins Andrew, die zijn publieke taken heeft neergelegd.

Eerder spraken al verschillende hoge officieren van het Britse leger zich tegen prins Andrew uit. Zij willen dat prins Andrew zijn militaire eretitels inlevert: hij zou, zeker na zijn spraakmakende BBC-interview, een bron van schaamte zijn geworden voor de strijdkrachten.