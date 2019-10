Johnny Depp gewelddadig? Dit zeggen de exen

Johnny Depp is al jaren een superster, en ook sommige van zijn exen dragen hem nog steeds op handen Ⓒ Hollandse Hoogte

Al jaren liggen Amber Heard en Johnny Depp overhoop. Het voormalige showbizzkoppel sleept elkaar continu voor de rechter en minstens zo vaak wordt er – over en weer – met beschuldigingen van mishandeling gestrooid. De meest recente troefkaart van de actrice: uitzoeken of Depp ook zijn voormalige partners heeft mishandeld. Maar wie waren die vrouwen zoal en wat hebben zij over hun relatie met de Hollywoodster te zeggen?