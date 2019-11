Dít is de eerste kandidaat van Wie is de Mol?

Volgens Linda.nl is modeontwerper Claes Iversen één van de kandidaten van het programma.

Claes studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, liep stage bij Viktor & Rolf om in 2008 een master aan het Fashion Institute Arnhem te behalen. In 2013 ontwierp hij de herinneringspenning ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Daarnaast ontwierp de modeontwerper ook de jurk van Ilse DeLange voor het Eurovisiesongfestival in Denemarken, waar hij geboren is.

AVROTROS heeft aan De Telegraaf laten weten dat deze week alle kandidaten van Wie is de Mol? bekend worden gemaakt. Vorig seizoen werd voormalige nieuwslezeres Merel Westrik ontmaskerd als mol.