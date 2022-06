Loiza Lamers en vriend kopen huis in Amsterdam

„Ons leven samen is vanaf het eerste moment een feestje en een liefdevol avontuur…”, schrijft Loiza.

In het bericht laat het model, bekend van Hollands Next Top Model, haar dankbaarheid blijken. „En vanaf vandaag mogen wij dit avontuur voortzetten, want wij hebben samen een huis gekocht! Dankbaar voor dit moment en voor jou.”

Loiza en Jelle zijn sinds 2021 samen. In de Videoland-documentaire Altijd al Loiza is Loiza, die als jongen werd geboren, voor het eerst open over haar liefdesleven.