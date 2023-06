Ouders Arnold Schwarzenegger dachten dat hij homo was

In die documentaire vertelt de 75-jarige dat hij geïnspireerd raakte door beroemde bodybuilder en acteur Reg Park. „Ik was zo verbaasd over dit lichaam, ik kon het gewoon niet uit mijn hoofd krijgen”, zegt de Terminator-acteur. Hij kocht bodybuildmagazines en hing posters van Park en andere bodybuilders aan zijn muur.

Door die posters vreesde haar moeder dat haar zoon zich niet aangetrokken voelde tot vrouwen en belde er zelfs de dokter voor, vertelt hij. „Mijn moeder raakte in paniek. Ze zei: al zijn vrienden hebben meisjes boven hun bed. Mijn zoon heeft hier niet één meisje. Het zijn alleen naakte ingesmeerde mannen. Waar is het misgegaan?” Zijn vader was niet onder de indruk van zijn nieuwe levensstijl. „Hij had zoiets van: Je kijkt in de spiegel als je traint, waar gaat dat allemaal over? Als je je spieren wil gebruiken, ga dan houthakken.”

Dankzij het lichaam dat hij door bodybuilden ontwikkelde, kreeg hij rollen in grote actiefilms als The Terminator, Predator, True Lies en Eraser.