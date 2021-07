Simon Keizer opent Volendamse strandtent

„Dream big... Een eigen beachclub, genaamd @volendambeach! Waarom ook niet? 😄 Samen met wat vrienden ben ik dit avontuur aangegaan!”, schrijft Simon trots.

In zijn vlog vertelt hij enthousiast over hoe het plan ontstaan is. Naast de strandtent, verzorgen ze ook rondvaarten vanaf Volendam. „Juist omdat ik die horeca-ervaring heb en omdat we dit met die club vrienden doen, lijkt het meant to be. De zogenoemde cirkel is rond. Ik kan je zeggen, ik ben superzenuwachting en heb er heel veel zin in”, aldus Simon.