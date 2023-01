Tim Douwsma noemt afname tv-klussen door coronakritiek pijnlijk

„Er is natuurlijk best wel wat gebeurd de laatste jaren, ook in de wereld”, zegt Douwsma. De Friese zanger was een van de eerste bekende Nederlanders die zich kritisch uitlieten over het coronabeleid.

„En dan kan dat wel zo zijn, laat ik het daar maar op houden, dat een aantal partijen niet meer vinden dat je dan welkom bent”, vervolgt Douwsma. „Ik kan dat niet voor een ander invullen”, zegt de artiest over het afnemend aantal klussen. „Dat is wel gek geweest en ook wel eens pijnlijk natuurlijk.”