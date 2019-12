Billie Eilish onder vuur bij Gaga-fans na kritiek op vleesjurk

Op sociale media gingen de Little Monsters, zoals Gaga haarfans noemt, los. „Lady Gaga, de tweede vrouw met de meeste awards ooit na Beyoncé met meer dan 304 awards, heeft bijna een decennium geleden een vleesjurk gedragen. Vogue vond het geweldig, de populairste tv-show The Ellen Show vond het geweldig, Drake de rapper met 181 awards vond het geweldig. Wie de f*ck is zij? #BillieEilishIsOverParty”, twitterde iemand. „Mijn mede-Monsters, laten we deze rat kapot pesten. Poten omhoog”, schreef een anders.

Billie kon ook op bijval rekenen van haar eigen fanschare. „Je hebt recht op een mening over iemand anders”, vond een twitteraar. „Mensen worden boos op Billie Eilish die Lady Gaga’s vleesjurk niet leuk vond en jakkes zei terwijl ze een veganist is? Ik eet vlees en ik vind hem ook best wel jakkes”, verdedigde een ander.

Lady Gaga droeg haar door de Argentijn Franc Fernandez ontworpen jurk, geheel gemaakt van dun gesneden rauw vlees, tijdens de uitreiking van de MTV Video Awards in 2010. De zangeres droeg de jurk als statement tegen het zogenoemde ’Don’t ask, don’t tell’-beleid van het Amerikaanse leger. Het beleid, dat in 2011 werd afgeschaft, verbood homoseksuele, lesbische en biseksuele militairen openlijk voor hun geaardheid uit te komen.

Ⓒ Hollandse Hoogte