Premium Het beste van De Telegraaf

Sarah Ferguson: ’Ik geloof in prins Andrew’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Al jaren ligt de Britse prins Andrew onder een vergrootglas vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de wandaden van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar wie is eigenlijk Andrews steun en toeverlaat in deze onstuimige periode? Dat is niemand minder dan zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. „Ik zal aan zijn zijde blijven staan, want ik geloof in hem...”