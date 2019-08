Linda de Mol legt geen druk op Merel Westrik

Linda wil naar eigen zeggen een programma maken dat er nog niet is. „Op vrouwenzender Net5. Geen koffiepraat of meisjesgebabbel, maar een actuele talkshow met onderwerpen die door vrouwen gekozen worden en altijd vanuit de female point of view. Met een vaste club leuke vrouwen die aanschuift, waar ik zelf deel van uit ga maken.”

Volgens Linda behoren Eva Jinek, Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw momenteel tot ’De Grote Drie’ in talkshowland. „Stuk voor stuk persoonlijkheden, altijd in control, intelligent, goed geïnformeerd, scherp, correct, boven op het nieuws van de dag, met afstand de besten in een discipline die dus echt het allermoeilijkst is”, zo prijst ze hen. „Ik ben bij alle drie meerdere malen te gast geweest en dacht telkens weer: fuck, wat zijn ze goed.”