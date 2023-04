Premium Het beste van De Telegraaf

‘Relatie voorbij na dagtocht naar verloofde Gavin in Australië’ Huwelijk Gordon alweer afgeblazen?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ Instagram

Een mysterieuze reis van Gordon naar zijn verloofde Gavin in Melbourne lijkt weinig goeds te betekenen voor het aangekondigde huwelijk van de twee, later dit jaar. Al met al verbleef de zanger en tv-maker anderhalve dag in Australië, waarna hij alweer in Dubai werd gespot. Alles wijst erop dat ‘down under’ álles op zijn kop is komen te staan…