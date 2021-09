Parodie ’Ik ga zwemmen’ offline gehaald door platenlabel Mart Hoogkamer

Óf je oren gaan ervan bloeden, óf je zet ’m non-stop op repeat. Hoe dan ook: je kunt deze zomer niet om het aanstekelijke Ik ga zwemmen (in Bacardi Limon) heen. Zo ook niet Pieterjan en Jeff van het YouTube-kanaal Supercontent. De twee Belgen maakten, zoals ze het zelf noemen, een ’meer verfijnde’ parodie op het nummer: Ik ga padellen (met een kratje Stella).

„Wij hadden iets van: zwemmen in Bacardi Limon... we hebben dat weleens geprobeerd, maar het prikt in de ogen”, vertelt het duo deze week in Dumpert TV. „En het is bijzonder duur om een volledig zwembad te vullen met Bacardi Limon. Dus, dachten wij, kan het niet in een meer verfijnde Belgische versie? En dat hebben we gedaan met een iets verfijnder drank, namelijk Stella.”

Gestriked

Maar niet veel later blijkt dat de parodievideo offline is gehaald. Op hun eigen YouTube-kanaal zegt het tweetal daarover: „Onze video is gestriked door Mart Hoogkamer himself. Hij heeft onze video vannacht laten neerhalen door YouTube, op basis van auteursrechtelijke claims. In samenwerking met zijn platenfirma, NRGY Music.”

Onlangs nog zat Mart aan tafel bij Jinek, waar hij met de video van zijn zuiderburen werd geconfronteerd. Op de vraag of de 23-jarige zanger het als een compliment zag dat hij werd geparodieerd, antwoordde hij: „Ja, tuurlijk. Tuurlijk.”

’Niets nieuws’

Volgens Pieterjan en Jeff staat het iedereen vrij om parodieën te maken op YouTube. „Je mag content van anderen nemen en daar je eigen draai aan geven. En daarbij lachen. We doen niet alsof wij dat hebben bedacht. Fair use heet dat op YouTube. We maken er ook geen winst op, we brengen het niet uit als single.”

Volgens de manager van Mart Hoogkamer heeft de zanger zelf niets te maken met het offline halen van de parodie, zo vertelt ze aan De Telegraaf. „De platenmaatschappij doet dat, niet Mart. Als de tekst wordt aangepast bij een cover, moet er toestemming worden gevraagd. Als dat niet gebeurt, wordt de video verwijderd. Daar is niets nieuws aan, dat doet ieder label of platenmaatschappij.”