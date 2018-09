Letizia gaat niet mee naar verjaardagsfeest

'Letizia geeft niet veel om de familie van Felipe', concludeerde Diario de Sevilla. 'Een gemiste kans om eenheid in de familie te tonen in deze moeilijke tijden voor Spanje' meende El Español. Wellicht besloot ze om in Madrid te blijven met de kinderen, dacht La Razón.

Andere kranten meenden dat Letizia wel op het eiland was, maar tijd wilde doorbrengen met haar dochters. Het Spaanse hof wilde geen commentaar geven op de absentie van koningin Letizia. "Het is een privélunch", was het enige dat een woordvoerder kwijt wilde.

Koning-emeritus Juan Carlos, net terug uit Peru waar hij de installatie van de nieuwe president bijwoonde, koningin Sofia, koning Felipe en zijn zus Elena waren wel present.

Pilar, hertogin van Badajoz, is de oudste zus van koning Juan Carlos. Ze is in 1936 in ballingschap in Cannes geboren. Bij het feestmaal waren vier van haar vijf kinderen aanwezig. Alleen zoon Beltrán, tien dagen geleden vader geworden van een twee maanden te vroeg geboren zoontje Juan, ontbrak bij de reünie.