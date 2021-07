’Ik ben niet meer de Wibi van vroeger’

Praat Mee

Moeten Nederlandse influencers verplicht vermelden als hun foto bewerkt is?

Wallen weghalen, de taille versmallen of je borsten een stukje groter maken. Veel beroemdheden en influencers zijn niet vies van een beetje photoshop op sociale media. Maar het is voor hun volgers niet altijd duidelijk of ze kijken naar een natural beauty. In Noorwegen hebben ze hier een oplossing v...