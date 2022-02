Ye pakt flink uit voor verjaardag vriendin Julia Fox

Niet alleen Fox, maar ook haar vriendinnen kregen een tas van Hermès, melden bronnen aan de Amerikaanse entertainmentwebsite. In totaal zou Ye vijf tassen hebben gekocht met een totaalwaarde van 50.000 dollar (bijna 44.000 euro). Ye en Fox vierden de verjaardag van de actrice in New York.

Het is niet de eerste keer dat Ye zijn vriendin in de watten legt. Eerder had hij een hotelsuite vol kleding voor haar geregeld. „Het was de droom van elk meisje. Wie doet dat nou op een tweede date, of welke date dan ook?”, zei Fox daar destijds over.

De 44-jarige Ye en Fox zijn sinds de jaarwisseling aan het daten. De twee ontmoetten elkaar op een feestje in Miami, waarna snel een tweede date in New York volgde.