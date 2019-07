John van den Heuvel eerste Zomergast

Van den Heuvel begon bij de politie en maakte in 1990 de overstap naar de journalistiek als verslaggever voor De Telegraaf en RTL. Als misdaadverslaggever publiceerde hij over verschillende geruchtmakende zaken, zoals de opkomst van motorbendes en de liquidatiegolf in Amsterdam. Ook legde hij als eerste de connectie tussen Willem Holleeder en Willem Endstra bloot. Vorig jaar werd bekend dat Van den Heuvel vanwege zijn werkzaamheden wordt bedreigd en daarom permanent wordt beveiligd.

Janine Abbring presenteert Zomergasten voor het derde jaar op rij. Zes zomeravonden lang praat zij met gasten over zijn of haar ideale televisieavond aan de hand van fragmenten. „Ik vind het een bijzondere kans via Zomergasten iets mee te geven over hoe ik mijn vak beleef, de keuzes waarvoor ik als misdaadverslaggever kom te staan en welke ingrijpende consequenties die keuzes kunnen hebben”, zegt de 56-jarige Van den Heuvel.