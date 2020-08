Hélène Hendriks: ’Ik heb met Wilfred gezeten’

Dat ze haar mening niet in media wil geven, daar is ze stellig in. „Dan wordt het weer een storm, want het gaat opgepikt worden. Bovendien vind ik het ook niet zo relevant wat ik vind, omdat het namelijk om die drie hoofdrolspelers gaat.” Maar ze heeft er zeker haar gedachten over. „Ik heb wel met Wilfred gezeten en koffie gedronken en heb hem zeker wel verteld wat ik ervan vond. Ik heb het binnenkamers gehouden.”

Dat VI doorgaat, daar is ze blij om. „Het is gelukt, weliswaar onder leiding van John de Mol, maar ze gaan door. Ik vind dat heel fijn, want ik vind het een heel leuk programma.” De naam van Hendriks werd genoemd als mogelijke opvolger in het geval dat Derksen en Van der Gijp helemaal niet met Genee door zouden willen. Ook daarover heeft ze het met Wilfred gehad. „Ik denk niet dat hij dan zou denken: ’Wat flikt ze me nou’.”

De rel rond VI begon met een verkeerd gevallen grap van Johan Derksen over rapper Akwasi, die vervolgens twee dagen na de uitzending viraal ging en als racisme werd beschouwd. Daarop kwam er een speciale uitzending van het sportprogramma over racisme, waarin Genee de rol van criticus op zich nam tegenover Derksen. Dat kwam hem duur te staan; kijkers beschouwden hem als ’verrader’ en de presentator kreeg zelfs doodsbedreigingen. Bovendien weigerden Van der Gijp en Derksen nog verder met hem te werken. Vlak voor dit weekend werd de rel door een telefoontje van John de Mol opgelost.